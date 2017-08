Den nøgne krop er ikke farlig

- Vi ønsker at sætte fokus på det paradoks, der er i samfundet om kroppen. På den ene side har vi et gennem seksualiseret samfund, og på den anden så kan man ikke gå 10 meter uden tøj, før man bliver anklaget for blufærdighedskrænkelse. Vi vil i dag gerne vise, at der er ikke noget farligt i en krop uden tøj. Vi håber, at vi med tiden kan få en accept af at gå nøgen rundt, siger Torben Larsen, som var glad for, at Lyngen's Café & Minigolf havde givet tilladelse til nøgeneventen.