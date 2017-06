Debatten tæt på at køre af sporet

Til dagbladet Nordvetsnyt, fortæller han, at han bruger meget tid på at afvise konspirationsteorier om at kommunen har lavet en hemmelig aftale med Lundbeck, på at tage stilling til debatmøder, der ikke bliver holdt alligevel og på at besvare henvendelser, der ikke har noget med substansen i lokalplanforslaget at gøre. Og til avisen siger han, at:

- Substansen i det her er jo, at vi vil give Lundbeck lov til at bygge på et areal lidt større end idag. Det er fint at sige, at man ikke bryder sig om forslaget, men i stedet handler det om kemikalier eller angsten for et terrorangreb. Lundbeck er ikke længere en medicinalvirksomhed, men bliver i stedet italesat som en kemisk fabrik, der vil bygge på en naturmark, og det er ikke fair.