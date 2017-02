Debatfrit borgermøde

Der var nærmest skuffelse at spore, hos formanden for Højby Lokalråd, da han torsdag aften kunne afvikle den årlige generalforsamling og borgermøde i god ro og orden. Det var fra foreningens side forventet, at mange af de vrede borgere, som igennem længere tid har protesteret mod Odsherred Kommunes planer om at lukke aktivitetscentret Højby Gård, ville være mødt op for at få en debat om de problemer gruppen mener vil opstå, når de godt 30 foreninger, som i dag har til huse i aktivitetscentret, skal finde sig tilrette i den kommende hal i Højby.