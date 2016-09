Se billedserie Borgmester Thomas Adelskov (S) og kulturkonsulent Anne-Marie Donslund deltog i debatmøde i Pakhuset, hvor formanden for lokaldemokratiudvalget, Vagn Ytte Larsen (S), i korte bukser, var ordstyrer. Foto: Torben Andersen

Debat om Nykøbing

Havnen er for kedelig. Der er for meget ukrudt i byen. Der er for få cykelstier. De handlende fylder for meget i Algade.

Budskaberne var mange, da der torsdag aften blev holdt debatmøde i Pakhuset i Nykøbing. Mødet blev holdt i forlængelse af Pakhusets Folkekøkken og havde som emne borgerinvolvering i kommunen, særligt med henblik på Nykøbing. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til borgmester Thomas Adelskov (S) og kulturkonsulent i Odsherred Kommune Anne-Marie Donslund. Lokalhistoriker Kurt Sørensen var tilfreds med, at borgerne kan præge udviklingen i Nykøbing.

- Men det er også vigtigt, at byrådet fortæller, hvilken by man vil have, understregede Kurt Sørensen.

Thomas Adelskov svarede, at byrådet også har sat en retning for byen, blandt andet ved at bevilge penge til teaterflytningen.