De Radikale: Ja til Adelskov

- Som borgmester har Thomas Adelskov gjort et godt stykke arbejde for at få vendt udviklingen i kommunen, og hans evner til at samarbejde, inddrage og ikke mindst nytænke har en betydelig vægt for os. Derfor ser vi god mulighed for at få radikale tanker med i de politiske løsninger, og vi har en stor interesse i at være med på denne videre rejse med et samarbejdende byråd og aktivt være med til at udvikle Odsherred Kommune endnu mere. Derfor er han efter vores opfattelse det rigtige valg til posten, lyder det fra partiet i en pressemeddelelse.