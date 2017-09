Odsherred Kommune har igennem de seneste par år cementeret sig som en af landets ringeste steder at drive virksomhed, hvis man spørger DIs medlemsvirksomheder. Foto: Foto: Margrethe Groth

DI-måling: Her skal kommunaldirektøren levere resultater

Odsherred - 05. september 2017 kl. 09:44 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommunens image er i bund hos de lokale industrivirksomheder. Det er en del af resultatet af Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse og lagt sammen med en tilsvarende dårlig bedømmelse på infrastruktur, erhvervsklima, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling og særligt brug af private leverandører ender Odsherred som nummer 96 af lige så mange mulige.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger den lokale DI-formand, Steen Søgaard, fra Lundbeck, at undersøgelsens resultat er vigtig at have in mente, men også, at han egentlig opfatter Odsherred som et godt sted at drive virksomhed, og så slår han fast, at han tror på at udviklingen vil ændre sig, fordi Odsherred Kommune har taget flere initiativer til at komme i en tættere dialog med det lokale erhvervsliv,

Borgmester Thomas Adelskov (S), ærgrer sig over målingens resultat, og til dagbladet Nordvestnyt siger han, at det er et dilemma, at kommunen på den ene side får skæld ud af sommerhusejerne for at ville give Lundbeck mere plads, og samtidig får skæld ud af industrivirksomhederne for ikke at gøre nok for dem.

Borgmesteren har dog en plan, som går ud på at skabe en tættere dialog mellem virksomheder og kommune, og så er han ikke i tvivl om, at kommunens nye kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, vil sørge for, at Odsherred Kommune kommer højere op på erhvervsklima undersøgelser i fremtiden, for det er en vigtig del af hans jobbeskrivelse, forklarer borgmesteren.