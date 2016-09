Direktør og formand for Odsherred erhvervsråd Lars Vedsmand er stærkt kritisk over for DI-analyse. Foto: Kim Rasmussen

DI-analyse møder hård kritik lokalt

Til dagbladet Nordvetsnyt, siger han, at undersøgelsen med besvarelser fra 44 Odsherred virksomheder beror på et for spinkelt statistisk materiale, og at han alvorligt overvejer at melde sig ud af DI på grund af analysen.

Hos DI ærgrer vicedirektør Kent Damsgaard sig over kritikken, men han afviser, at analysen skulle have statistiske mangler. Tværtimod kalder han analysen, den »med afstand bedst funderede og mest grundige undersøgelse af erhvervsvenlighed,« og han siger, at undersøgelsen ikke skal bruges til at dunke kommuner i hovedet med, men som et dialogværktøj, der kan stimulere det lokale erhevrvsliv, hvilket han også mener at landets kommuner bruger analysen til.