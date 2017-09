DF'ers udtalelse møder kritik fra fodboldklub

Dansk Folkepartis spidskandidat til det kommunede kommunalvalg, Paw Pedersen, har fået kritik for at have udtalt, at der kun er to danske drenge på et lokalt fodboldhold i Nykøbing. På Facebook har udtalelsen fået klubbens formand, Allan Bachmann, til at reagere og blandt andet skrive, at alene betegnelsen danske børn, giver ham anledning til bekymring, og så slår han fast, at alle børn er velkomne i den lokale fodboldklub, og at det ikke er sandt, at der skulle være hold med »kun« danske børn.