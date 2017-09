Igennem de seneste to valgperioder har Steen Egede Jensen haft stor opmærksomhed på børne- og uddannelsesområdet, men også som bestyreslesformand for Odsherred Teater.

DFer må opgive valgkampen

Steen Egede Jensen er trådt tilbage som spidskandidat for Dansk Folkeparti i Odsherred Kommune. Selvom den nuværende 1.viceborgmester og formand for børne- og uddannelsesudvalget fortsætter på sine poster, så bliver den kommende valgkamp uden ham.

Årsagen til den overraskende udmelding er sygdom, og han slår over for Nordvestnyt fast, at han vil hjælpe den kommende spidskandidat, Paw Pedersen, med at komme ind i byrådsstoffet, men at han ikke vil deltage aktivt i valgkampen, men stedet koncentrere sig om at blive rask.