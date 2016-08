Planer om flygtningebolig på Møllevej i Vig sendes nu i høring. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

DF frygter minighetto i Vig

Odsherred - 31. august 2016 Af Helene MacCormac

Selv om det var et enigt byråd, som tirsdag aften vedtog at frigive 1 million kroner fra anlægsbudgettet til etablering af værelser i en bygning på Møllevej i Vig, skete det ikke uden et vist forbehold fra DFs gruppe i byrådet.

- DF er modstander af, at der etableres en minighetto i Vig. Viser der sig, at være bare en enkelt radikaliseret blandt beboerne, kan vi komme til at fortryde det bitterligt, sagde Steen Egede (DF).

Han pegede også på, at Vig har gjort meget for at slå sig an som en familieby, og helst ikke skulle ende som flygtningebyen. Han mente derfor, at boligerne også skulle kunne lejes af økonomisk pressede borgere med dansk baggrund.

Bygningen på Møllevej er ejet af Odsherred Kommune, og er i dag indrettet med ældreboliger. De har vist sig svære, at leje ud, og vil med få ændringer i stedet kunne benyttes som 23 mindre boligenheder, som flygtninge har råd til at leje.

I byrådet var der bred enighed om, at man af hensyn til den gode integration i Odsherred fortsat skal arbejde på at bosætte flygtninge i hele kommunen, så de ikke samles et enkelt sted. Borgmester Thomas Adelskov (S) fortalte, at de i økonomiudvalget derfor også har fremsat forslag om, at iværksætte yderligere annoncering efter lejeboliger rundt om i kommunnen, som flygtninge vil kunne betale for.