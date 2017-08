DF-formand besøgte Lundbeck

Medicinalvirksomheden Lundbeck fik torsdag besøg af formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, som fik en rundvisning i nogle af produktionshallerne. Administrerende direktør Kåre Schultz tog imod politikeren, der ønskede at vide mere om den videnstunge og højteknologiske produktionsenhed langt fra storbyen.

- Jeg prøver at komme rundt for ved selvsyn at se hvad der sker og hvad vi egentlig producerer i Danmark. Jeg tror på at det giver en helt anden fornemmelse for mig, end hvis jeg sad og læste på det ved mit skrivebord på Christiansborg, forklarede DF-formanden.