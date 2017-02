Det er usikkert, hvad der skal ske med campingpladsen ved Sanddobberne. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: DCU ryger ud af campingplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DCU ryger ud af campingplads

Odsherred - 24. februar 2017 kl. 13:26 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Camping Union, DCU, har i 15 år drevet den populære Sanddobberne Campingplads, men fra 1.januar 2018 er det slut. I hvert fald har økonomiudvalget i Odsherred Kommune besluttet, at de ikke ønsker at lade campingunuionen fortsætte, når deres forpagtningsaftale ophører den 31.december, og til dagbladet Nordvestnyt, slår borgmester Thomas Adelskov (S) fast, at en af årsagerne var det mangelfulde materiale som DCU sendte med deres bud.

Ifølge borgmesteren manglede der både budget og udviklingsplaner, og han betvivlede deres seriøsitet. Samme melding lyder fra Venstres Morten Egeskov, der slår fast, at han hele tiden har været kritisk over for DCUs drift af pladsen.

DCUs landsformand, Bjarne Jensen, er vred over kommunens begrundelser, som han kalder noget pladder, og han mener, at Odsherred Kommune har haft en skjult dagsorden, der har gjort det umuligt for DCU at få forlænget forpagtningsaftelen.

Han bebuder, at DCU nu vil gå i gang med at få klarhed oer, hvad foreningen har bekostet på pladsen, så de kan tage det med sig, når de skal være ude den 1.januar næste år.