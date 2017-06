Hele området omkring Sanddobberne er attraktivt for naturelskere og ikke mindst for campisterne på Sanddobberne Camping, som skal have ny forpagter. Foto: Per Jensen

DCU: »Unfair behandling«

Men det undrer Bjarne Jensen, at det først sker nu, hvor DCU har fået afslag på at drive pladsen videre, og til dagbladet Nordvetsnyt, siger han, at kommunen handler unfair, og at han i løbet af de næste 14 dage skal mødes med kommunens repræsentant for at orientere om de ting, som DCU har tænkt sig at pille ned og tage med sig fra pladsen, når den forlades endeligt til december.