Thomas Adelskov er glad for at kunne præsentere endnu en bred budgetaftale, hvor han har næsten hele byrådet bag sig. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Cyklister, fødevarer og de helt unge vinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cyklister, fødevarer og de helt unge vinder

Odsherred - 01. september 2016 kl. 20:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

24 af Odsherred Kommunes 25 byrådsmedlemmer, enhedslisten er ikke med, har til aften indgået et budgetforlig for 2017, og borgmester Thomas Adelsov (S) er særdeles tilfreds med det han kalder et robust budget, hvor hovedvægten har været at »fodre« borgerrettede anlægsopgaver og driftsudvidelser med »nye« penge.

Særligt den tidlige foreyggende indsats blandt småbørn og unge mødre bliver tilført samlet tre mio. kr., og en ny It-strategi for kommunens folkeskoleelever får én mio. kr. med sig, og Thomas Adelskov fremhæver endvidere arbejdet med det lokale fødevarecenter, som har politikernes store bevågenhed, og som har fået tilført yderligere 1,5 mio kroner.

På miljø- og klimaområdet bliver der tilført nye midler, således, at der er afsat 500.000 kr. til renovering af broer, én mio. kr. til forskønnelse af kommunens turistområder samt 1,5 mio. kr. til nye cykelveje. Altsammen »nye« penge, der kommer oven i de midler som området i forvejen råder over.

Til gengæld for den behagelige politiske prioritering af nye opgaver, har lokalpolitikerne måtte finde besparelser for 19 mio. kroner, og blandt taberne er kommunens jurister, der fremover bliver skåret ned i antal, så det kan give en årlig besparelse på 745.000 kroner, én million kroner hentes på puljer til forebyggelse og fra mæste byrådsperiode bliver der færre udvalgsposter at fordele til de lokale politikere, for her skal der hentes en årlig besparelse på 300.000 kroner fra 2018.

Og så har politikerne besluttet at indføre byggesagsgebyr afregnet af timeforbrug samt at afskaffe kommunens kunstråd, der vil give en årlig besparelse på 153.000 kr.

Samtidig kan et område som SSP-medarbejderne godt regne med store ændringer, for fra 2018 skal de realisere besparelser på 500.000 kr. årligt, og det automatiske brandingtilskud til museerne på 316.000 kroner sløjfes og ændres til et generelt tilskud, som politikerne kan prioritere.