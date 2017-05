Klaus Bondam, her på vej på to hjul gennem Ulkerup Skov, takker for et stykke smuk cykelsti mellem Anneberg og Barkladen.

Cyklist-direktør: Tak for den smukke sti

»Både sceneriet; gennem skoven og langs fjorden, men så sandelig også underlaget. Godt, plant asfalt, som man så bare må håbe, at kommunen vedligeholder ordentligt i de kommende år. Intet er værre for en cyklist end huller i cykelstien. Jeg håber, dette er begyndelse til at føre sti-forløbet, gerne med 2-1 veje i landsbyerne, videre helt til Egebjerg og derfra til Vig. Det er en af Danmarks smukkeste ruter, som cyklister oplever i ro og mag, mens alt for mange bilister suser forbi med for høj fart«, noterer han sig videre og konstaterer, at netop bilisternes høje fart afholder mange børn og voksne fra at cykle, så længe der ikke er adskilt cykelsti på hele strækningen.