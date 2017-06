Campingunion vil have legepladsen med sig

Kampen om inventaret på Sanddobberne Camping er begyndt, og i et brev fra DCUs advokat, dateret den 14.juni, slås det fast, at DCU har tænkt sig at efterlade campingpladsen lige så jomfruelig, som da de overtog den for 17 år siden, og så slår advokaten fast, at DCU stadig gerne forhandler om at få lov til at blive på pladsen.