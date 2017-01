Se billedserie Den nye Vig-hal indviet i august (foto) er kommet godt i gang, bortset fra caféen med anretterkøkken. Foto: Kenn Thomsen

Café i ny hal er kommet dårligt fra start

Odsherred - 04. januar 2017

Den nye Vig-hal - i Vig Kultur- og Idrætscenter - er kommet rigtigt godt i gang, bortset fra caféen, der efter planen skal drives af foreningerne i Vig.

- Vi har en udfordring med at få caféen rigtigt op at køre, siger formand for FK Odsherred, Torben Møller.

Caféen har et såkaldt anretterkøkken, hvorfra der må pakkes leveret mad ud, som serveres for cafégæsterne.

- Men som køkkenet er nu, er vi afskåret fra at kunne varme en bolle i ovnen, riste en pølse eller lave en sandwich. Så skulle vi have valgt nogle andre byggematerialer, har vi fået oplyst af fødevaremyndighederne. Blandt andet skal der udskiftes loftplader, fordi de er af træfiber-beton, som ikke kan afvaskes. Og så mangler der et gulvafløb i indretningen af køkkenet, så man kan vaske gulvet, fortæller Torben Møller.

- Vi har nok sparet lidt for meget i spare-runden, og det svier så til os selv nu. Jeg har jo selv siddet i byggeudvalget og har været med til at tage beslutningerne. Vi har ganske vist ikke været helt nede i detaljerne i projektet.

- Det er jo derfor, man betaler penge til en rådgiver. Men lige nu skal vi ikke kaste med mudder - vi skal fremad, og vi skal have det løst, så det kommer til at fungere, siger FK Odsherred-formanden.

- Men vi kæmper også for at få det gjort så billigt som muligt - undersøge hos fødevaremyndighederne om vi kan slippe for noget af det på en dispensation, siger Torben Møller.

Kultur- og folkeoplysningsformand Søren With (S) vil først have en undersøgelse af byggekravene til et anretterkøkken, før han udtaler sig.

- Vi er nødt til at kigge på kravene til et anretterkøkken, og om vores rum opfylder de krav. Hvis det ikke gør det, har vi en udfordring, siger Søren With.