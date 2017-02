Butik lukker efter rambuktyveri

Outdoorcentret i Asnæs var natten til mandag udsat for det 2. rambuktyveri indenfor kort tid. Ejer af butikken Ole Bech er nu blevet så træt af tyverier, at han har besluttet, at lukke den store jagt- og fritidsbutik på Centervej i Asnæs. Handlende i Asnæscentret blev lørdag formiddag mødt af gule udsalgsskilte med teksten: »Efter to rambuktyverier har vi fået nok, og starter ophørsudsalg«. Tidligere på ugen havde ejer Ole Bech ellers udtalt, at han ville se på mulighederne for tyverisikring af butikken. Trods det uventede ophørsudalg, var der fra morgenstunden tæt pakkert med kunder, som gladeligt stod i kø i en time for at få et par jagtbukser, vandrestøvler eller en fiskestang med 50 eller 70 procents rabat.