Than Win Aung, her med datteren Anna, er formand for foreningen af burmesere i Odsherred, som i weekenden indvier et buddhistisk center i den tidligere krostue på Nørregade i Hørve.Foto: Marianne Nielsen

Burmesere indretter buddhistisk center i krostuen

En kreds af burmesiske flygtninge i Odsherred har købt den tidligere krostue på Nørregade i Hørve og arbejder på højtryk for at blive færdige med renoveringen af stedet til på søndag. Her bliver Odsherreds første buddhistiske center indviet officielt. Foreningen vil lave stedet om til et center, der skal afholde buddhistiske højtider og traditionelle kulturelle begivenheder.

Foreningens formand, Than Win Aung fra Fårevejle, fortæller, at burmesiske flygtninge i Odsherred gennem de seneste fire-fem år har samlet penge ind og købt stedet for at have et sted at mødes.