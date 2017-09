Budget med solide anlægsmuligheder

Til dagbladet Nordvestnyt, siger borgmester Thomas Adelskov (S), at han er særligt glad for, at der nu bliver afsat 24 millioner kroner til renovering af folkeskolerne, og en beslutning om derefter at afsætte 12 millioner kroner årligt for at få has på et renoveringsbehov på henved 100 millioner kroner, etablering af et akutpsykiatrisk tilbud, og 60 millioner kroner til anlæg og projekter, to millioner kroner til opkøb af jord og 400.000 kroner til anlæg af en ny vej til solvognens fundsted, og så er byrådets partier blevet enige om, at sætte ekstra fokus på en trafiksikkerhedsindsats, og de har afsat godt 16 millioner kroner til renovering af cykelstier og til en række nye cykelstier over de næste år.