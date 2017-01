LevAs direktør, Lars Carlsen og Helge Fredslund (V) ved laden i Skippinge, hvor bryggeriet håber at få smagen af Odsherred på flaske. Foto: Marianne Nielsen

Bryggeri vil hælde Odsherred på flaske

Odsherred - 24. januar 2017 kl. 12:56 Af Marianne Nielsen

På Skippinge Brewing Company i Skippinge er der så småt ved at komme øl i tankene. Sammen med unge med autisme i STU-forløb er brygger Rune Lindgreen i gang med at eksperimentere med udviklingen af nye opskrifter, som kan give øllen en smag af Odsherred. Blandt andet er et samarbejde med Nordisk Center for Lokale Fødevarer på tegnebrættet, oplyser projektleder i virksomheden, der står bag bryggeriet, Hanne Nystrøm.

- Vi glæder os meget til at eksprimentere med de råvarer der er i Odsherred og trylle nogle rigtig gode øl frem. For meningen er jo at skabe beskæftigelse for denne såbare målgruppe, og det giver jo god mening at stå i bryggeriet i Skippinge, med ingredienser fra Lammefjorden.

Hos Nordisk Center for Lokale Fødevarer, NCLF, ser fødevarekonsulent Jesper Zeihlund god ræson i at dykke ned i den odsherredske jord efter smags-inspiration.

- Der er ingen tvivl om at det er godt for lokalsamfundet. Og det handler om at skabe mangfoldighed i den måde vi bruger de stedbundne ressourcer, siger han.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer kan bidrage med et overblik over lokale fødevareproducenter og skabe den kontakt og dialog mellem brygmesteren og lokale fødevareproducenter.

- Ideen er at få koblet nogle gastronomer og urte-eksperter indover. Og få noget af den dna og smag, der er i Odsherred, ind i deres produktion i samarbejde med deres brygmester, siger Jesper Zeihlund.