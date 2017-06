Bryggeri trækker sig fra Odsherred

Store planer om at etablere bryggeri for psykisk sårbare i Hørve er skrottet, og nu har firmaet LevAs valgt at trække sig helt fra Odsherred. Lokale rygter om at årsagen er økonomisk, fordi Odsherred Kommune ikke kan honorere firmaets krav til løntilskud, afvises pure af diektør Lars Carlsen.

- Vi har naturligvis igennem hele vores tid i Odsherred forhandlet om omfang og priser på de enkelte tilbud, da vores metoder beror på individuelle tilrettelagte løsninger. Men det er bestemt ikke dette, der er grunden til, at vi har valgt at stoppe samarbejdet. Vi har siden maj 2016 drevet en afdeling i Odsherred Kommune, der skulle komme alle borgere i Hørve til gode. En virksomhed, som laver individuelle løsninger for en sårbar målgruppe i forhold til STU, særligt tilrettelagt uddannelse for sårbare unge, beskæftigelse, mentor og bofællesskaber kan kun lykkes, hvis vi modtager et vist antal borgere, således at økonomien bliver rentabel, siger han.