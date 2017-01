Se billedserie Nyt navn til bryggeriet skal være med til at skaffe penge til projektet, så det lånte bryggeri-anlæg fra Mikkeller, kan skiftes ud med et nyt fra Kina- Foto: Privat

Bryggeri kigger mod USA

Odsherred - 31. januar 2017 kl. 11:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skippinge Brewing Company har ændret navn til People Like Us - Skippinge Brew. Det sker for at imødekomme en interesse for projektet i udlandet og for at markere endnu tydeligere, hvad der er bryggeriets særkende, oplyser projektleder i virksomheden bag Skippinge-bryggeriet, Hanne Nystrøm.

- Der hvor vi er nu er at vi skal world wide, og der bliver vi nødt til at få den internationale dimension på navnet, som det kræver, uddyber projektlederen.

Bryggeriet og LevAs er i kontakt med Goose Island Beer Company i Chicago - et bryggeri der har næsten 30 års erfaring i ølbrygning.

Bryggeriet i Skippinge sendte deres projektbeskrivelse til en række bryggerier i USA, og Goose Island reagerede og syntes så godt om ideen om at brygge øl sammen med sårbare unge er en god ide.

- Vi er i tæt dialog med dem - både i forhold til at lave et co-lab med os, men også i forhold til crowdfundingen som begynder 1. marts, fortæller Hanne Nystrøm.

Lokalt i Skippinge bliver der holdt et arrangement i forbindelse med crowdfunding-starten og et endnu større event på Refshaleøen, for at få skaffet penge til det bryg.anlæg, der lige nu står og venter i Kina.

For tre måneder siden holdt virksomheden bag bryggeriet, LevAs, navnefest i Hørves tidligere stationsbygning og afslørede navnet Skippinge Brewing Company, men det nye navn, skal - ud over det internationale sigte - også give en tydeligere markering af, hvad bryggeriet står for.

- Vi kunne rigtig godt lide navnet, men det sagde ikke så meget om hvad det er for en målgruppe vi arbejder med det tydeliggør ikke, at vi arbejder med at finde arbejdspladser til sårbare unge med autisme, adhd og lignende, siger hun.

Trods de internationale kontakter og samarbejder, så er der ingen planer om at forlade Odsherred, fastslår Hanne Nystrøm.

- Vi ligger jo stadig i det skønne Skippinge, og det bliver vi ved med.

