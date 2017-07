Se billedserie Det gule birkeblad i Fuglebæk Å, i venstre hjørne, bevæger sig overhovedet ikke. Og der er masser af ubestemmelig brun masse i åen. Foto: Torben Andersen

Brun og boblende å

Odsherred - 08. juli 2017 kl. 08:13 Af Torben Andersen

- Se birkebladet! Det flytter sig slet ikke!

Torben Böhm peger ned på en grumset og tyk vandmasse. Det er Fuglebæk Å, som løber gennem hans sommerhusmatrikel på Ellinge Lyng. Og det er først gang i de syv år, han har haft sommerhuset, at han oplever, at åen er så mudret og stillestående som nu. Han mener, at den oprensning, som kommunen foretog i slutningen af 2016, er skyld i det kedelige syn.

- Hvor vi før havde et smukt og klart vandløb med fisk, ænder og planter, er det nu bare en brun og boblende overflade, siger han.

Torben Böhm kommer tit i sommerhuset og vurderer, at vandet simpelthen forhindres i at flyde frit.

Han har været i dialog med Odsherred Kommunes vandteam om sagen, men herfra synes han ikke, at der har været meget hjælp at hente.

- Kommunen mener, at vandet bevæger sig, men det kan jeg slet ikke forstå, og de har heller ikke været ude at se på det. Kommunen har været meget afvisende og har sagt, at vi bare skal lade tiden gå, bemærker han.

Det vandteamet, som fører tilsyn med det offentlige vandløb i Odsherred.

- Vi har haft mange mange kraftige regnskyl, og det kan betyde at der er skyllet noget ud fra dræn. Men det er sådan set meget normalt. Fuglebæk Å bliver jo også påvirket af spildevand. Jeg tror snarere, at det sådan noget, der påvirker vandløbet siger Gry Annika Jensen fra vandteamet. som fortsætter:

- Jeg har lige været ved kanalerne ved Sidinge Fjord, og de ser også sådan ud. Det er meget normalt, når det har regnet så kraftigt. Vi er i en årstid, hvor der også er godt gang i algerne. Vi har desværre nogle meget, meget stillestående vandløb i Odsherred. Der er næsten ikke noget fald på dem, siger hun.

I næste uge vil HedeDanmark for kommunen sende såkaldte å-mænd ud i Fuglebæk Å for at fjerne planter med le. De skal så melde tilbage til vandteamet, om de har set noget usædvanligt.