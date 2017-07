Brugte 100.000 på eget dige i Rørvig

En underskriftsindsamling i en golfklub var med til at spænde ben for et dige i Rørvig, og nu har digeforkæmper lavet sit eget. Henning Viby var i sin tid formand for arbejdsgruppen, der skulle undersøge muligheden for et 1,2 km langt dige mellem Rørvig Havn og Rørvig Mølle, men nu har han i stedet lavet sit eget dige, fortæller Nordvestnyt.

Når han kigger sig omkring i sin velholdte have på Fjordvænget i Rørvig, hvor udsigten trækker øjnene mod fjorden, har han sat et punktum for en lang snak om et fælles digeprojekt. Rustne metalplader runder hans have og sammen med et stengærde af voluminøse sten og en pumpe har han gjort haven klar til kamp mod næste oversvømmelse. 100.000 kroner koster det, og egentlig havde han helst set en fælles digeløsning, men det, han kalder en urimelig mistænkeliggørelse, og blandt andet en underskriftsindsamling i Højby Golfklub, gjorde at modstanden blev så massiv, at de lokale politikere gav op og ikke ville gennemtrumfe et dige, og det frustrerer stadig Henning Viby.