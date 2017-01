Det første år som fælleskommunalt brandvæsen har været et kostbart et af slagsen for Vestsjællands Brandvæsen. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Brandmænds løn skal analyseres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandmænds løn skal analyseres

Odsherred - 09. januar 2017 kl. 12:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestsjællands Brandvæsen fik et underskud i 2016.

- 1,1 millioner kroner lyder forventningerne på, og samtidig er der massive huller på effektiviseringskontoen.

2,2 millioner kroner bliver der effektiviseret for, men det er 3,3 millioner mindre end budgetteret, og selvom de fem ejerkommuner, Lejre, Sorø, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, ikke forventer, at de kommer til at skulle betale flere penge til det fælleskommunale brandvæsen, så er der sat gang i en større effektiviserings- og besparelsesplan.

Ansættelsesstop, et grundigt kig på serviceaftaler og besparelser ved at indføre en central vagtcentral, er nogle af de områder, som beredskabsdirektør Helle Søeberg, nævner.

Og så er der de omkring 150 deltidsbrandmænds løn, der har holdt sig på et meget højt niveau siden april sidste år.

Derfor er der sat et større analysearbejde i gang, og beredskabsdirektøren har fået mandat til at opsige de lokalaftaler, som brandvæsenet indgik med deltidsbrandmændene for et år siden.

En mulighed hun har valgt ikke at bruge, før hun har et overblik over årsagerne til lønudgifternes høje niveau.