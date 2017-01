Få gange om året har deltidsbrandfolkene i Odsherred anledning til at bruge deres paradeuniformer, men det er snart slut. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Brandfolk skal smide uniformen

Odsherred - 05. januar 2017

Deltidsbrandfolkene i Odsherred har fået ordre på at skrotte deres paradeuniformer, for der skal spares i Vestsjællands Brandvæsen, og søndag den 15.januar holder brandfolkene nytårsparade i Vig, for sidste gang med deres paradeuniformer.

Og det frustrerer brandmand og tillidsmand Bo Olsen, der til dagbladet Nordvestnyt slår fast, at brandfolkene er rigtig ærgerlige over beslutningen. Til avisen forklarer han, at uniformerne bliver båret med stolthed, og at han ikke forstår, hvorfor dem, der har uniformerne, ikke bare kan få lov til at bruge dem.

Lars Karlsen er chef for operativ drift og service i Vestsjællands Brandvæsen, og han siger, at det handler om besparelser, og at han hellere vil bruge pengene på bedre indsatsmundering end på paradeuniformer, der maksimalt bruges tre gange om året, og som det kun er brandmændene i Sorø og Odsherred der har. Han slår samtidig fast, at selvom det er meldt ud, at uniformerne skal indsamles på stationerne efter nytårsparaden, så vil det ikke give problemer, hvis brandfolkene ønsker at beholde dem - bare uniformerne ikke bliver brugt.