Brændte gummiged og flugtbil af efter kup

Foran Danske Banks filial i Nykøbing står her til formiddag endnu den orange gummiged som ukendte gerningsmænd brugte til at flå en pengeboks ud af murværket i nat.

- Det er professionelt arbejde. Det er planlagt. Man skal tænke sig om. At få sådan en automat ud af facaden kræver lidt planlægning for man skal både finde køretøjer og redskaber, der kan ødelægge ting rundt omkring boksen og dernæst få den hevet ud og transporteret væk, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard til sn.dk.

Danske Bank-bygningen ved rundelen på Algade har taget skade, men dog uden fare for, at den ville styrte sammen.

Kl. 04.54 fik politiet en melding via alarm 112 om, at et køretøj brændte på Grevinge Kanalvej, Gundestrup, Grevinge. Det viste sig, at der var tale om en rød ladbil, som holdt midt på vejen og i brand. Efter slukning af branden fik politiet indbragt bilen til nærmere teknisk undersøgelse, idet politiet har mistanke om, at køretøjet har været anvendt til kuppet mod banken tidligere på natten.