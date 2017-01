Se billedserie Skitserne til et mere attraktivt og multianvendeligt Brændergården søges realiseret i foråret. Grafik: Odsherred Kommune Foto: elb

Brændergården har stram plan for forskønnelsen

Odsherred - 25. januar 2017
Af Marianne Nielsen

Brændergårdens forvandling skal gerne kunne ses i den smalle ende af Algade, når sommerens turister kommer til Nykøbing. Men det kan meget vel blive en forvandling udenom den forladte Aldi-bygning. Det kniber nemlig gevaldigt med kontakten til ejeren, MST Finance & Consult i Hellerup.

- Det er en meget stram tidsplan og den er afhængig af at mange forskellige ender mødes, det er derfor meget muligt at vi først få startet anlægsarbejdet efter sommeren. Men vi ser helst der sker inden, så Brændergården kan få glæde af det i den sæson som vi går i møde, uddyber byplanlægger i Odsherred Kommune, Titti Donsted.

Forleden havde den lokale landinspektør målebåndet fremme for at finde de nøjagtige mål, der er nødvendige for at arbejde videre med arkitekter og rådgivere hen mod de færdige skitser for Brændergården.

Idéoplægget går ud på at gøre området til et mere fleksibelt byrum. Passagen mellem Algade og Brændergården vil have en vigtig funktion som et loop i sammenhæng med en ny plads i Brændergården.

- Vi afholder nyt møde med gruppen den 31. januar og det er meningen at få afklaret de sidste forhold vedrørende designet, hvis alt går vel skal der efterfølgende udarbejdes et udbud til licitation og planen er at vi går i gang med anlægsarbejdet den 18. april, så det bliver færdigt inden sommerturisterne indtager byen, lyder håbet fra byplanlæggeren.