Se billedserie Brændergården i Nykøbing blev indviet lørdag formiddag. Foto: Torben Andersen

Brændergården blev indviet

Odsherred - 12. august 2017 kl. 11:23 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal skabes mere liv og aktivitet omkring indfaldsvejen til gågaden i Nykøbing. Det er tanken bag den nyrenoverede Brændergården, som lørdag formelt blev indviet af borgmester Thomas Adelskov (S).

Brændergården har fået en ny belægning med belysning i, beplantning og mulighed for at benytte dele af området til udeservering og markedsdage. Store blomsterkummer kan flyttes, så der kan skabes nye, hyggelige rum på pladsen. En høj info-tavle er etableret. Enkelte ting mangler dog at bliver gjort færdig, blandt andet nogle lygtepæle, hvor kommunen venter på leverandøren.

- Nu er det op til erhvervsfolk, foreninger og borgere at sørge for, at Brændergården bliver brugt, sagde Thomas Adelskov ved indvielsen, hvor der både var musik og en forfriskning.

Fra april og frem til starten af juli var Brændergården delvist lukket for gennemkørende trafik for at blive byfornyet.

Fornyelsen af Brændergården er det første konkrete udbytte af en fireårig byfornyelsesindsats i Nykøbing til i alt 10,8 mio. kr., heraf hovedparten, de 7,2 mio. kr. fra Byrådet, mens staten giver 3,6 mio. kr. Bykernen med gågaden Algade er omdrejningspunkt, derudover stationsområdet og boligkareerne omkring gågaden fra Strandstræde i øst, Holsts Have i syd, Savværksvej mod vest og Holtets Plads og Madvigs Plads mod nord.