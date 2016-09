Borgmesterskuffelse over Ruwel-svar

Han mener ikke at man kan tillade sig at være optimist, hverken som ejer eller kommune, og tro, at hærværk på matriklen kan undgås i fremtiden.

- Jeg er skuffet over, at ejeren af grunden ikke kan se, at det giver god mening at rydde op rundt omkring. En ting er selvfølgelig, hvad han selv synes om sin egen ejendom, Men det er jo også et centralt sted i Nykøbing, hvor rigtig mange passerer forbi, og jeg synes, at det giver god mening at få ryddet op på arealet, siger borgmesteren.