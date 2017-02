Borgmester politianmelder skovsvin

Thomas Adelskov fortæller, at den person, som har sendt ham billederne af affaldet, i poserne også fandt personlige breve med adressen på den person, som må formodes at være ejeren af affaldet.

- Det vil vi naturligvis gå videre med. At smide affald på den måde er helt ubegribeligt. Odsherred Kommune har en velfungerende affaldssortering. Genbrugspladsen ligger i kort afstand fra det sted, hvor affaldet er blevet smidt. Der er åbent til klokken 16 alle ugens syv dage. Det havde ikke været den store ulejlighed, at køre derhen med affaldet. Det ville under alle omstændigheder have været gratis for synderen. Det bliver det ikke nu, lover borgmesteren.