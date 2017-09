Borgmester efter sag om krænkelser i Hørve: Jeres fællesskab er en styrke

Se billedserie Borgmester Thomas Adelskov roste de stærke fællesskaber i Hørve. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 09. september 2017 kl. 16:03 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det store byfornyelsesprojekt i Hørve - med mange borgerdrevne initiativ-grupper - har givet solide netværk. Det er en stor styrke, når området rammes af en sag, som den Odsherred Kommune anmeldte til politiet torsdag, om formodede krænkelser af mindreårige børn.

Det sagde borgmester Thomas Adelskov, da han lørdag talte til afslutningsfesten for det seks år lange byfornyelsesprojekt.

- I en tid, hvor der er bekymring om børn i byen, er de lokale fællesskaber vigtige; nærværet, nogle at tale med, nogle der lytter til bekymringerne. Naboer, bekendte, mennesker der taler sammen på kryds og tværs - det har stor betydning og er af stor værdi for et lokalsamfund som jeres. Det er noget, I har bygget op og har holdt ved lige. Man støtter hinanden, man passer på hinanden.

- Som kommune er vi stolte af jer. I har slidt og slæbt i den her proces. I har vist styrke og entusiasme, I har vist, at Hørve er en by, I og vi kan være stolte af. Tusind tak for det, sagde Thomas Adelskov.

Afslutningsfesten blev - på grund af regnvejr - flyttet fra den nyrenoverede bypark Bøgelunden til aulaen på Hørve Skole. Samme aula, hvor et par hundrede forældre og bedsteforældre fredag var til møde, og Odsherred Kommune og politiet orienterede om den aktuelle mistanke om seksuelle krænkelser mod flere mindreårige børn fra skolen.

- Der var helt fyldt op i aulaen. Vi måtte flere gange bede folk om at trække fremad, så der kunne blive plads til alle dem, der ikke kunne komme ind, fortæller Søren With, der selv er forælder til to børn på skolen og er medlem af kommunalbestyrelsen i Odsherred.

- På mødet var der lejlighed til at stille spørgsmål, men der kom ikke nye oplysninger i forhold til det, der har været fremme i pressen. Det har skabt noget frustration, siger Søren With.

- Vi har handlet hurtigt, efter at vi fik mistanke om, at der var noget galt, og politiet er først lige gået i gang med efterforskningen. Så det er stadig begræset, hvad vi kan sige, lyder det fra borgmester Thomas Adelskov.

Kommunen opretter i weekenden en telefonisk hotline, som forældre kan ringe til, og her vil de kunne tale med skolens leder, skolepsykolog eller politiet.

Der er endnu ikke foretaget anholdelse i sagen. Ifølge kommunedirektør Gitte Løvgren er der mistanke om, at en mand, som ikke arbejder på skolen, har opsøgt og krænket flere mindreårige børn forskellige steder i Hørve by.