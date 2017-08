Borgmester: Hold igen med klagerne

Fire mobilmaster har Odsherred Kommune forsøgt at få sat op i sommerhusområderne for at skabe bedre mobildækning, men det er ikke lykkedes. For hver gang den kommunale forvaltning kommer med et forslag til placering af en mobilmast, så følges det af en klage, og i tre ud af fire tilfælde har klagerne fået medhold.