Søren Philipsen, Kollekolle , vil få udsigt til et måske kommende biogasanlæg. Foto: Helene MacCormac

Send til din ven. X Artiklen: Borgerprotest: Det lugter fælt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerprotest: Det lugter fælt

Odsherred - 18. maj 2017 kl. 15:44 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er ikke modstander af vedvarende energi, men jeg synes ikke, det giver mening, at der smækkes et kæmpe biogasanlæg op midt i Odsherreds skønne natur, siger Søren Phillipsen.

Han er med i en gruppe af bekymrede borgere fra Kollekolle-området ved Nørre Asmindrup, som er gået sammen om at gøre indsigelse mod planerne om at opføre et biogasanlæg nord for Vig.

- Man har i lokalplanen sjovt nok kun lavet visualiseringer af, hvordan biogasanlægget vil komme til at se ud fra Rute 21, hvor man vil kunne nå at se det i nogle brøkdele af sekunder, mens man suser forbi. Hvad med os herude på Gammel Nykøbingvej? Vi får et skrummel af et anlæg placeret lige midt i vores smukke udsigt ud over bakkerne mod Sejerøbugten, siger Søren Philipsen, og peger mod det sted i det åbne landskab, hvor biogasanlægget tænkes opført.

Biogasanlægget skal efter de nye planer opføres mellem Holbækvej og Rute 21, så der bliver let trafikal adgang med gyllelastbilerne. Det vil som fuldt udbygget anlæg kunne bearbejde 200.000 tons biomasse om året, og vil få en produktion svarende til 13,5 millioner kubikmeter rå biogas om året. Borgergruppen er bekymret for, at gyllen til anlægget skal komme langvejs fra.

- Der er slet ikke gylle nok i Odsherred, hvor vi ikke har ret mange af de store industrilandbrug. Vi mener ikke, Odsherred Kommune skal løse andre kommuners gylleproblemer, siger Søren Philipsen.

Gruppen foreslår, at der i stedet opføres et solfanger-anlæg på stedet, som de mener vil være en mere bæredygtig form for vedvarende energi med færre gener.

Borgergruppen frygter også for lugtgener fra anlægget.

- Erfaringer fra anlæg andre steder, viser, at biogasanlæg lugter fælt i de perioder, hvor anlægget ikke kører korrekt. Hvad vil man gøre ved det, spørger Søren Philipsen.

Nabogruppen håber, at kommunen vil tage deres indsigelse seriøst, så der kan komme hvad de beskriver som en fornuftig og åben dialog omkring biogasanlægget.

- For den har vi som omkringboende godt nok savnet, siger Søren Philipsen.