Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

Boje Skytte fik fødevareprisen 2016

Odsherred - 31. januar 2017 kl. 22:30 Af Marianne Nielsen

Det blev den knapt 68-årige landmand, Boje Skytte fra Brogården i Fårevejle Kirkeby, der tirsdag aften modtog fødevareprisen 2016. Det skete forud for byrådsmødet, hvor borgmester Thomas Adelskov (S), overrakte prisen, som består af kontanter, et kunstværk eller et gavekort til en værdi af 10.000 kroner.

Oprindeligt var planen at prisen skulle være uddelt i efteråret 2016, og vinderen har været udpeget siden midten af december, men af forskellige årsager var det først tirsdag, det lykkedes at få prisen uddelt.

Det er Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, der med faglig bistand fra Jesper Zeihlund fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer valgte Bøje Skytte som prismodtager.

I begrundelsen fremhævede udvalget Boje Skyttes indsats som dynamisk, aktiv og innovativ landmand, der brænder for dyrkningen af sine afgrøder, som har en meget høj kvalitet.

Udvalget roste samtidig Boje Skytte for sin medvirken til at udbrede kendskabet til produkterne på Lammefjorden og for sin produktudvikling og for den gradvise øgning af de økologiske dyrkningsarealer.

- Jeg er naturligvis glad for prisen, og pengene vil jeg nok bruge på at invitere mine medarbejdere, 14 i alt, på en stor frokost. Det har de fortjent. Og ellers skal pengene på til at udvikle og promovere lammefjordsprodukterne, siger prisvinderen til Nordvestnyt.

I alt var der indstillet seks kandidater til prisen, som første gang blev uddelt i 2014. Dengang var det Birkemosegård på Odden, der fik prisen, mens økologisk svineproducent Jesper Adler på Gelstrupgård ved Egebjerg modtog prisen i 2015.