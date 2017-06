- Vi vil gerne være med til at lære de unge at lave sund mad, siger Sonni Frederiksen, SuperBrugsen Asnæs. Foto: Henrik Uhre-Prahll

Børn skal være bedre kokke end deres forældre

Go Cooks rullende køkken er et af Coops initativer for at få børnene med i køkkenet og »bevise« at de sagtens kan være med til at lave sund mad til både sig selv og familien.