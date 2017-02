Børn er ikke kvæg

9-årige Jessica kører hver dag med skolebus fra sit hjem i Lumsås til Ladegårdsskolen i Holbæk. Hendes mor frygter for mange ændringer for datteren, hvis der ændres i kørslen. Privatfoto

Odsherred - 12. februar 2017 kl. 20:17 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune besluttede i denne uge, at den transportløsning for handicappede børn, som går på specialskoler i henholdsvis Holbæk og Tølløse, og som Holbæk Kommune hidtil har været ansvarlig for, er for dyr. Odsherred Kommune har derfor valgt, at Movia fremover skal stå for sende transporten af elever til specialskolerne i udbud. Kommunen regner med at kunne spare 500.000 kroner på en ny ordning.

- Vi er så trætte af, at vi igen, igen skal ud i en ændring af skoletransporten med nye chauffører, nye regler og flere problemer, siger Heidi Keogh fra Lumsås. Hun er mor til Jessica på 9 år, som er udviklingshæmmet og derfor går på Ladegårdsskolen i Holbæk.

Bodil Andersen er mor til Charlotte, som går i 9. klasse på Ladegårdsskolen. Hun er også meget utryg ved, hvordan det vil gå, når Movia skal finde den billigste løsning.

- For et par år siden forsøgte Holbæk Kommune også at sætte Movia til at finde den såkaldt billigste løsning. Det blev katastrofalt. Der var forskellige chauffører fra dag til dag. Børn blev sat af på den forkerte adresse eller glemt på skolen. Det var utrygt for både børnene og os forældre, siger Bodil Andersen.

Forældrene på Ladegårdsskolen fik derfor indsigt i den visiterede kørsel og fik en aftale med Holbæk Kommune om, at børnenes tryghed skulle vægtes med 60 procent og økonomien med 40 procent. Et andet firma overtog kørslen med en række betingelser fra forældregruppen, og skoletransporten fungerer langt bedre i dag. Det er dog den ordning, som Odsherred Kommune mener, er for dyr.

- Det er jo ikke kvæg, men sårbare børn, det handler om. Chaufførerne skal vide, hvordan man tager sig af et epileptisk anfald og de mange andre kritiske si­tua­tioner, som vil opstå. Vi har også oplevet, hvor godt det går, når man har en opmærksom, rutineret og empatisk chauffør, som forstår at tage sig af børnene. Det er bare ikke sket, når de store selskaber har været inde over. Så vi er svært bekymrede over kommunens spareplaner, siger Heidi Keogh.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Steen Egede Jensen (DF), kan godt forstå, hvis forældrene til de handicappede børn er bekymrede, men mener den er ubegrundet.

- Jeg er helt enig i, at børnenes trivsel og tryghed kommer før økonomien, siger Steen Egede Jensen.