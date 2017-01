Send til din ven. X Artiklen: Blotter slipper for mere fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blotter slipper for mere fængsel

Odsherred - 26. januar 2017 kl. 13:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig mand skal betale erstatning til i alt syv mindreårige, som han blottede sig overfor i Odsherred, men slipper for yderligere tid bag tremmer. Dommeren vurderer, at manden udstod sin straf allerede for et år siden, da han blev varetægtsfængslet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser i Odsherred. men han skal betale sagens omkostninger og erstatninger til de i alt syv krænkede børn. Beløb, der strækker sig fra 5000 kroner til 8.216 kroner, oplyser Retten i Holbæk.

Sagen, som tager sin begyndelse tilbage i sommeren og det begyndende efterår i 2015. Den 26. juli antastede han to hindbærplukkende mindreårige piger i Nakke, som han onanerer overfor. I september er der flere tilfælde, hvor den 35-årige blotter sit lem overfor mindreårige; ved Kongeengen, på p-pladsen ved Gudmindrup Strand, i et villakvarter i Højby og ved stationen og golfbanen i samme by.

Allerede ved grundlovsforhøret i oktober 2015 erkendte han blufærdighedskrænkelserne og erklærede sig parat til at lade sig mentalundersøge og var indstillet på at samarbejde for at få sagen afklaret. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet i isolation frem til lillejuleaften i 2015, hvorefter han blev løsladt.