Se billedserie I panelet var afdelingsleder Poul Hvidberg-Hansen (t.v.), CEO Steen Søgaard og udvalgsformand for miljø- og klimaudvalget Morten Egeskov (V). Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Bliver Lumsås et terrormål? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliver Lumsås et terrormål?

Odsherred - 12. maj 2017 kl. 11:53 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var godt fyldt op i lokalet på Rådhuset i Højby, og de mange termokander løb hurtgt tør for kaffe, da Odsherred Kommune torsdag havde indbudt til borgermøde om det omstridte lokalalplanforslag om udvidelse af Lundbeck A/S i Lumsås. En udvidelse vil i givet fald vil betyde, at medicinalvirksomheden kan udbygge fabrikkens område ned mod Kattegat og bygge højere. Op til 17 meter. Risikoen for udsigt til en højere udgave af Lundbeck har bragt sindende i kog hos mange af de lokale sommerhusejere og en lille håndfuld fastboende lumsinger.

- Jeg har brugt tid på at skændes med en del af jer. Jeg har også brugt en del tid på at skændes med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet i aften er ikke at skændes, men at oplyse om indholdet i lokaplanforslaget, understregede formand for miljø- og klimaudvalget, Morten Egeskov (V), da han åbnede mødet.

Stemningen i lokalet var om ikke ophidset, så i hvert fald anspændt. Der blev brummet vrede kommentarer og impulsive bemærkninger fra de fremmødte udervejs i mødet. Ikke alle fulgte Morten Egeskovs forsøg på at styre talerækken.

- Er Lumsås et mål for terror, lød et spørgsmål.

Det afviste Lundbecks CEO Steen Søgaard.

Ellers gik de bekymrede spørgsmål på hvad en udvidelse ville betyde af ekstra spildevand, lysforurening, lugt og arbejdspladser. Flere spurgte ind til, i hvor høj grad Lundbeck A/S i fremtiden fortsat vil kunne få ændret lokalplaner og udvide i området.

Morten Egeskov opfordrede de lokale grundejerforeninger til at indsende deres forslag til ændringer til kommunen, og mindede om, at indsigelsesfristen for lokalplanforslaget er den 27. juni.