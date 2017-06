Bjergesø vinder landsbypris

Dommerkomiteen fra Lokaldemokratiudvalget kunne torsdag aften afsløre, at det bliver landsbyen Bjergesø ved Hørve, som er kåret som Odsherreds mest opfindsomme og udviklende landsby i 2017. Landsbymake over-prisen uddeles hvert år, men det er første gang Bjergesø er med i konkurrencen. Tidligere på dagen besøgte dommerkomiteen de fem landsbyer og områder, som havde kvalificeret sig til sidste runde. I Bjergesø har lokale ildsjæle i løbet af et år fået et aktivt bylav stablet på benene, og det er for få midler lykkedes at etablere en bålhytte og stort aktivitetsområde i byen. Tine Schulz, som er formand for bylavet, sagde under dagens dommerbesøg til Nordvestnyt, at det for hende ikke var så vigtigt, at vinde de 50.000 kroner.