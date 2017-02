Gylleanlægget kommer til at ligge mellem Holbækvej, de to rundkørsler og motortrafikvejen. Men hvor anlægget præcist skal placeres på matriklen, er endnu ikke afgjort. Foto: Odsherred Kommune

Biogasanlæg på vej

Et par måneder senere kan økonomiudvalget konstatere, at der er kommet skred i sagen. Landmændene Preben Hansen og Kenneth Øster, far og søn fra Holbæk, ønsker nemlig at etablere et biogasanlæg på et markstykke, der ligger i en trekant mellem Hønsinge og Vig - nærmere bestemt mellem Holbækvej, den første rundkørsel og motortrafikvejen.