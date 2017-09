Bilvrag står og venter

Den står der endnu. Den knuste fiat, som den 16. august var impliceret i et uheld på Odsherredvej i krydset ved Lårbakken ved Gl. Nykøbingvej. Ved uheldet blev en ældre mand påkørt bagfra, da han holdt i sin bil, og ville svinge til venstre. Den ældre mand blev klemt fast i bilen ved sammenstødet, så han efterfølgende måtte klippes fri. Den anden implicerede bil fik også større materiel skade. Politiet pålagde den anden bil ansvaret for uheldet, og dermed er det denne bils ejer, som står for at for at skulle betale for udgifter i forbindelse med oprydningen efter uheldet. Endnu er bilen dog ikke blevet flyttet. Hos Odsherred Kommune er man træt af den knuste bil i vejsiden, som er omkranset af skår fra knuste bilruder og andre dele fra den ødelagte bil.