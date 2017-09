Der er fri adgang til den ødelagte Fiat som står i vejkanten ved Lårbakken på Odsherredvej. Foto: Helene MacCormac

Bilvrag efterladt i vejkanten

Odsherred - 07. september 2017 kl. 18:19 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Odsherredvej i krydset ved Gl. Nykøbingvej ved Nr. Asmindrup står resterne af en Fiat i vejkanten. Der ligger en knust autorude, knuste flasker og dele af bilen spredt ud på jorden.

Den 16. august ved 19-tiden var bilen impliceret i et færdselsuheld i krydset mellem Gl. Nykøbingvej og Odsherredvej, men selv om knust eller skadede biler ifølge færdselsloven skal være fjernet fra uheldsstedet senest 48 timer efter uheldet, står bilen stadig efterladt på stedet.

Pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen, fortæller, at det er de implicerede parter, som har ansvaret for at rydde op. Det er altså hverken politiet eller Odsherred Kommune, som skal rydde op.

- I det her tilfælde var der tale om to biler. En ældre mand holdt stille for at svinge til venstre, da han blev påkørt bagfra af en bil i høj fart med fire unge mennesker i. Det er den bagfra kommende bilist, som er skyld i uheldet, så det er også hans forsikringsselskab, som har ansvaret for at få fjernet begge biler, siger Carsten Andersen.

- Det er i bund og grund forsikringsselskabet hos den skyldige part, som burde have sikret, at bilvraget bliver fjernet. Jeg synes det er uansvarligt, bare at efterlade et bilvrag, siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen.