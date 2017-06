Billedserie: Vinder i bar overkrop

Se billedserie Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 21. juni 2017 kl. 08:56 Af Marianne Nielsen

21-årige Martin Egebjerg Olesen fra Asnæs og havde på forhånd sat sig for at løbe den lange distance på under 35 minutter, da han startede løbeuret ved årets Asnæsløb tirsdag aften. Og den målsætning blev til fulde opfyldt, da han 33 minutter og 47 sekunder senere løb over målstregen ved Asnæs Centret som hurtigste mand på 10-kilometer ruten.

Det var øjensynligt så svedfremkaldende at den i forvejen sparsomme beklædning måtte af på opløbsstrækningen mens smilet blev større og større.

For nylig gennemførte han Copenhagen Marathon som næstbedste dansker i 12. bedste tid af alle i tiden 2:30:12 så de 10 kilometer rundt om barndomsbyen var ikke den store udfordring. Alligevel havde han og fem løbekammeraterne fra løbefællesskabet NBRO snøret løbeskoene i Asnæs.

- Det er jo her jeg lærte at løbe. Og Asnæsløbet var vist også et af de første løb, jeg løb, fortalte den unge mand.

Som barn fik Martin Egebjerg Olesen konstateret forringet lungekapacitet og et forstadie til astma.

- Lægen sagde, at jeg aldrig kom til at løbe mere end ti kilometer, men jeg besluttede mig altså for at gøre det alligevel, fortalte Martin Egebjerg Olesen inden startskuddet.

Siden har han løbet længere og længere, men det var først for nylig han stiftede bekendtskab med NBRO løbeklub.

- Det har givet mig meget. Både socialt og med sparring i mit løb, forklarede han.

Det blev løbekammeraten fra Nørrebro, Christian Okkels, der satte sig på hurtigste tid, 16:36, på fem kilometerruten.

Kristina Sørensen fra Nr. Asmindrup kom over målstregen efter 20 minutter og 46 sekunder som første kvinde på distancen.

Anne Hviid var første kvinde i mål i tiden 40:53 efter 10 kilometer.

12 børn var de allerførste løbere ved startlinjen i det helt nye børneløb på to kilometer. Det tog 10 minutter og 47 sekunder for 10-årige Marius Bøje Jørgensen at klar den distance som den hurtigste dreng.

- Ruten var ok, men jeg farede vild tre gange, så jeg kunne godt have løbet endnu bedre tid, mente den unge løber efterfølgende.

Kort efter kom Cecilie Astrup på 9 år i mål som den første pige.