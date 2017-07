Se billedserie Selvom noget er fjernet, er der stadig en del tang i vandkanten ved Vraget Strand. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Billedserie: Vindekildes viltre vrag af en strand

Odsherred - 15. juli 2017 kl. 07:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hybenroser og tang har i vid udstrækning overtaget badegæsternes plads ved Vraget Strand.

For at kunne dyppe tæerne i vandkanten skal man gå nogle hundrede meter fra den store parkeringsplads på en sti, som for mange år siden var flere meter bred, men som vildtvoksende hybenroser har overtaget en bid af år efter år.

Det har kommunen nu øjensynligt gjort noget ved og har fjernet store områder med hyben - både ved p-pladsen og langs stien ned til stranden.

Stranden er nærmest tom for mennesker. Kun en enkelt familie har fundet vej. 11-årige Emil Madsen har fundet et godt sted at teste vandtemperaturen, mens de andre leder efter rav. Selvom det er fristende og der ikke er flere meter sten i vandkanten at forcere først, så er det nu alligevel for koldt, mener han og bliver på land. I stedet nøjes han med at kigge ud på den enlige kitesurfer, der pisker frem og tilbage i bugten.

Navnet »Vraget« strammer fra dengang, en fiskekutter strandede på det lave vand i Nekseløbugten. Det var omkring 1930'erne, og da vraget lå på lavt vand, brugte de badende kutteren til at sole sig på. I dag er kutteren for længst fjernet, men nåede at give navn til stranden.