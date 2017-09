Billedserie: Stumper fra hovsa-missilet kan ses på udstilling

Det missil, der fik øgenavnet »Hovsa-missilet«, fordi det 6. september 1982, på grund af en systemfejl i et styresystem, blev affyret under en øvelse på fregatten »Peder Skram«, hvor det ramte et sæson-forladt sommerhusområde ved Lumsås Sønderstrand i Odsherred. Mirakuløst kom ingen til skade.

- Flådens flagskib »Peder Skram« var stævnet ud fra Aarhus for at teste Harpoon-missilsystemet. Or­logs­kaptajn Henning G. Olsen stod for testen og tastede en fiktiv affyringsordre for at se, om systemet virkede. Sikkerhedsnøglen, der skulle til for at affyre, lå i kommandørkaptajn Winthers pengeskab, så H.G. Olsen var helt tryg, fortæller Thomas Lund Johansen til dagbladet Nordvestnyt.