Odsherred Teaters leder Simon Vagn Jensen tager en eftersnak om forestillingen i Cape Town. Foto: Joan Stræde

Billedserie: Odsherred Teater er i Sydafrika

Odsherred - 24. maj 2017

Odsherred Teater er i disse dage i Cape Town i Sydafrika, hvor forestillingen »Pim And Theo - The Baldy And The Fool« spiller fire gange for udsolgte huse i Artscape Theatre Centre på den internationale ASSETEJ-festival, sidste gang onsdag aften.

Og forestillingen om de hollandske, attentat-myrdede debattører Theo van Gogh og Pim Fortuyn, der genopstår i et erkendelses-limbo, har stadig en stærk virkning på publikum, ikke mindst set i lyset af den nylige terror i Manchester i England.

- En dame gik grædende ud efter »bombescenen« i forestillingen. Hun var englænder og blev meget påvirket på grund af det, der er sket i Manchester. Det sætter igen forestillingen i et sørgeligt men aktuelt perspektiv, siger Joan Stræde, PR-koordinator på Odsherred Teater.

- Publikum har i det hele taget reageret ret anderledes hernede, end vi har oplevet før. De er mere ængstelige i forhold til »bombescenen«. De har nok nogle helt andre erfaringer. De er også meget mere optaget af selve problemstillingerne i forestillingen, siger Joan Stræde.

Det er måske sidste gang »Pim And Theo - The Baldy And The Fool« sættes op - efter fire år og 150 forestillinger rundt i Europa.

- Nu lægger vi Pim And Theo på hylden, fordi vi har så travlt med en masse andre ting på teatret. I hvert fald på pause for en stund - det er klart, at vi siger ikke nej, hvis der kommer et tilbud om at spille et helt specielt sted, siger teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater.