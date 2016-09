Billedserie: Odsherred Teater åbnet

Se billedserie Teaterleder Simon Vagn Jensen holdt tale for de mange fremmødte. Foto: Mie Neel

Odsherred - 03. september 2016

Der var primært pæne ord, men også enkelte protester, da Odsherred Teater lørdag kunne slå dørene op for det der engang var en Irmabutik, men nu er Odsherreds nye kulturelle højborg på Algade i Nykøbing. Teaterleder Simon Vagn Jensen spurgte for to år siden borgmester Adelskov om muligheden for, at teatret kunne flytte fra den oprindelige beliggenhed i Anneberg, til den mere pulserende bymidte i Nykøbing. Lørdag blev ideen en realitet.

- Nogen vil måske mene, at vi var tossede i hovedet i Odsherred. Men det har vist sig, at være en god ide med et teater i et tidligere supermarked. Vi er ikke så tossede, så tillykke til alle os, sagde borgmester Thomas Adelskov (S) henvendt til de mange fremmødte.

Midt i en fællessang blev indevielsen afbrudt af et højtråbende ægtepar i badekåber og fjerprydede badehætter fra Rørvig Vinterbader Netværk - for nemheds skyld kaldet RøviNet.

I stedet for at fylde Irmabutikken med hvad de kaldte kaldte »alskens amatøragtige ligegyldigheder«, havde netværket foreslået, at der skulle have været indrettet et koldtvandsbassin i den tidligere butik. Perfekt til afholdelse af mesterskaber i isafkølet synkronsvømning, mente de to vinterbadere, alias teaterchef Simon Vagn Jensen og skuespiller Mei Oulund.

Der var stor tilslutning til indvielsen. Både inviterede gæster, men også folk, som bare lige kom forbi.

- Jeg må jo acceptere den præmis det er, at man som kulturinstitution skal være synlig i gadebilledet. Det har jeg så desværre været 20 år om at opdage, men nu er vi her, sagde en glad Simon Vagn Jensen til Nordvestnyt efter den officielle indvielse.