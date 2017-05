Billedserie: Kæledyr med klap-faktor

Se billedserie 12-årige Jonathan Schiøtz havde taget sin hund Ronja med til dyrskue på friskolen i Nr. Asmindrup.Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Odsherred - 23. maj 2017
Af Marianne Nielsen

Eleverne på Nr. Asmindrup Friskole udstillede tirsdag for syvende år i træk deres kæledyr og lavede forskellige boder med aktiviteter. Men i år var det lidt anderledes, da dyrskuet for første gang foregik i nye omgivelser i den tidligere specialskole og videncenter. Og selvom der i år var lidt færre dyr end vanligt med, så var der masser af landlig stemning i luften da naboen havde valgt formiddagen til at sprede gylle ud på sin mark.

Trods den til tider skarpe lugt, var humøret og begejstringen i top hos både kæledyrsejere og kæledyrsklappere. Skolen havde inviteret dagplejere og børnehaver fra Odsherred og lokkede med masser af klap-faktor.

Blandt de talrige kaniner var Theo, som et par piger fra 8. klasse fandt forladt på en mark for nogle måneder siden. Efterlysninger efter ejeren har ikke båret frugt, så nu har Amanda Merrald og hendes familie taget den til sig.

Theo er og blevet noget af en tv-kendis, for i aftes viste DRs børne-og ungekanal Ultra et helt program om Theos skæbne i Nr. Asmindrup.

Vand i hovedet

Der var også rige muligheder for at bidrage til elevernes fælles lejrskoleophold senere på året. Eleverne havde lavet mange boder, hvor der blev solgt alt fra frikadeller og vandmeloner, is, kager og smoothies.

Et enkelt bod havde godt nok vand, men ikke noget, der skulle drikkes. 5. klasse havde i stedet fyldt en masse balloner med vand og hæftet dem fast på en plade med et stykke tagrende i bunden. Med dartpile kunne man så forsøge at ramme ballonerne så vandet løb fra tagrenden lige ned i hovedet på eleverne, der skiftedes til at tage en tur under det kolde gys.